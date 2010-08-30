Княжицький називає рішення суду злочинним - ТВі подасть касацію

Телеканал ТВі має намір подати касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який підтвердив незаконність надання низки частот йому та “5-му каналу”.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.

Він назвав сьогоднішнє рішення суду злочинним і вважає його кроком до запровадження цензури в Україні.

М.КНЯЖИЦЬКИЙ зазначив, що телеканал подаватиме касацію на це рішення, що буде останньою судовою інстанцією в Україні в цьому судовому процесі.

Гендиректор ТВі додав, що це буде зроблено після того, як телеканал отримає повний текст рішення Апеляційного адмінсуду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.

Сьогодні, 30 серпня, Київський апеляційний адмінсуд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”.

Зокрема, Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнано неправомірним і скасовано.

Повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня.