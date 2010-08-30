Княжицький називає рішення суду злочинним - ТВі подасть касацію
"Крок до запровадження цензури"
Телеканал ТВі має намір подати касаційну скаргу до Вищого адміністративного суду України на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, який підтвердив незаконність надання низки частот йому та “5-му каналу”.
Про це УНІАН повідомив генеральний директор ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ.
Він назвав сьогоднішнє рішення суду злочинним і вважає його кроком до запровадження цензури в Україні.
М.КНЯЖИЦЬКИЙ зазначив, що телеканал подаватиме касацію на це рішення, що буде останньою судовою інстанцією в Україні в цьому судовому процесі.
Гендиректор ТВі додав, що це буде зроблено після того, як телеканал отримає повний текст рішення Апеляційного адмінсуду Києва.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.
Телеканал ТВі оскаржив в Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.
Сьогодні, 30 серпня, Київський апеляційний адмінсуд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”.
Зокрема, Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнано неправомірним і скасовано.
Повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня.