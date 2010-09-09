Податківці в Києві виявили потужний «конвертаційний центр»

17:21, 09 вересня 2010
Право
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Винні відшкодовуватимуть державі збитки

Столичні податківці виявили «конвертаційний центр», оборудки якого склали близько 90 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у Києві, в ході оперативно-слідчих заходів співробітники податкової міліції встановили, що до злочинного угруповання причетні три особи: два українця й громадянин Російської Федерації. Засновники «центру конвертації грошей» чітко розподілили свої обов’язки. Зокрема один із організаторів злочинного угрупування – 41-річний виходець Вінниччини, директор ТОВ «Д», вів переговори з клієнтами-замовниками «послуг», здійснював керівництво фіктивними підприємствами, які задіяні в злочинній схемі. Інший співорганізатор «конвертцентру» - 44-річний громадянин Росії, займався розширенням схеми діяльності та впровадженням нових напрямків «господарювання», реєстрацією нових фіктивних СГД, а третій – 33-річний киянин відповідав за готівку та поточні рахунки фіктивних підприємств.

При проведені обшуку офісного приміщення співробітниками податкової міліції було вилучено 8 печаток різних підприємств, ноутбуки, податкові накладні, документи фінансово-господарської діяльності. У приватному будинку одного з засновників «конвертаційного» центру податківці знайшли та вилучили ноутбук зі встановленою системою «Клієнт-банк» (база даних переміщення готівки між підприємствами-замовниками, фіктивними та транзитними підприємствами).

Наразі, проводяться всі необхідні заходи, для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та відшкодування збитків, завданих державі незаконною діяльністю.

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