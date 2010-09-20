У Дніпропетровську за вимагання хабара затримано працівника ВНЗ

У Дніпропетровську співробітники обласного управління Служби безпеки за хабарництво затримали інспектора відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн одного з вищих навчальних закладів (ВНЗ).

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Дніпропетровській області.

Інспектор ВНЗ затриманий на «гарячому» під час одержання хабара у розмірі 200 дол. США, які у подальшому повинні бути передані начальнику зазначеного відділу.

Гроші посадові особи вимагали від представника фірми-посередника за переведення до Дніпропетровського ВНЗ двох іноземців, що до того навчалися у Краматорську.

У повідомленні зазначається, що особи, відповідальні за роботу з іноземними студентами, згідно зі своїми функціональними обов’язками повинні протягом тижня прийняти документи від іноземних студентів та передати їх на реєстрацію у правоохоронні органи. Якщо ці дії не виконуються в зазначений термін, іноземці втрачають право законно перебувати на території України та навчатися в українських вищих навчальних закладах.

За матеріалами УСБУ прокуратурою Жовтневого району Дніпропетровська стосовно начальника відділу підготовки фахівців для зарубіжних країн порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Триває слідство.