Громадяни України оскаржили у шведському апеляційному суді рішення у справі “РосУкрЕнерго”

Сьогодні біля Посольства Швеції у Києві відбувся пікет на підтримку позову до Апеляційного суду округу Свеа, що у Стокгольмі, про визнання недійсним рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.

Як передає кореспондент УНІАН, пікет організований ініціативною групою громадян.

Як повідомила лідер ініціативної групи Ольга ВЕРЕМЕЄНКО, під позовом стоїть близько 100 тисяч підписів, зібраних активістами в різних куточках України.

Листи з підписами, які сьогодні привезли пікетувальники до посольства, отримав безпосередньо сам посол Швеції.

Учасники акції заявили, що вимагають скасування рішення Стокгольмського арбітражного суду, оскільки воно є необ`єктивним, несправедливим і ухвалювалося без врахування усіх обставин, що можуть вплинути на зміну судового вердикту.

Маніфестанти також висловили обурення тим, що українська влада замість відстоювання позицій держави погодилася з доводами компанії “РосУкрЕнерго” щодо повернення їй 11 млрд. кубометрів газу. За їхніми словами, відомо про тісні зв`язки представників нинішньої влади з “РосУкрЕнерго”, зокрема, власник РУЕ Дмитро ФІРТАШ під час виборчої кампанії підтримував Віктора ЯНУКОВИЧА. Ці люди мають намір покласти 5,4 мільярда доларів - вартість газу, який належить компенсувати “РосУкрЕнерго”, разом із штрафними санкціями - до своїх кишень, заявили пікетувальники.

“Ми як громадяни України в кінцевому підсумку взяли на себе весь тягар фінансової відповідальності за виконання судового рішення, отже є зацікавленою стороною у цьому процесі”, - відзначила О.ВЕРЕМЕЄНКО.

За її словами, безпосередньо у позові вимоги громадян України обгрунтовуються наступними причинами:

Висновок суду про правомірність оформлення 11 мільярдів кубометрів газу на користь “Натогазу України” значною мірою залежить від врахування ролі у ситуації, що склалася, російської компанії “Газпром”. Так, “Газпрому” було відомо про намір “Нафтогазу України” придбати 11 мільярдів кубометрів газу, які є предметом позову “РосУкрЕнерго”.

“Газпром” є одним з власників “РосУкрЕнерго”, а у своїх комерційних питаннях газовий посередник є залежним від російського монополіста. “По суті, в технічних угодах з “Нафтогазом” “Газпром” і “РосУкрЕнерго” - є одне ціле», - сказано у позові.

Зі статуту “РосУкрЕнерго” випливає, що компанія має право подати судовий позов тільки за згоди всіх своїх власників.

“В результаті “Газпром” діяв зі злим умислом стосовно інтересів “Нафтогазу”, а іншими словами — інтересів громадян України, оскільки він ініціював згадану трансакцію тільки для того, щоб надалі дати згоду на початок судового процесу”, - процитувала О.ВЕРЕМЕЄНКО позивачів. Такі дії з боку керівництва “Газпрому” мають бути предметом свідчень перед Трибуналом, вважають вони.

У позові також наголошується, що тягар виконання судового рішення лягає не на плечі “Нафтогазу”, а на українських громадян. Український уряд визнав, що “Нафтогаз” закінчить цей рік із збитком 10 мільярдів гривень. Для покриття цієї “діри” урядом санкціоновано підвищення тарифів на газ для населення на 50%. Єдиним можливим виходом виконання Арбітражного рішення для “Нафтогазу”, підкреслюється в позові, є чергове підвищення тарифів, що поставить українців за межу бідності, і порушить їхнє право на достатній рівень життя, закріплене у ст. 48 Конституції України”.

Автори позову також нагадують “про радикальну відмову “Нафтогазу України” від своєї початкової позиції, яка була представлена під час трьох перших засідань”. Ця зміна відбулася після приходу до влади В.ЯНУКОВИЧА та його команди.

Показовими, наголосили позивачі, є повідомлення у міжнародній пресі, з посиланням на неназваного члена Трибуналу, який заявив, що за всі довгі роки його роботи він не пам`ятає такої справи, в якій би одна зі сторін робила б все для того, щоб її програти.

“Отже, високоповажних арбітрів посадовцями України було введено в оману, надано неправдиві відомості та замовчано фактичні обставини укладання угоди, що мало вирішальне значення для прийняття об`єктивного рішення у даній справі”, - сказано у позові.

Керуючись статтями 33 та 34 Шведського Закону (SFS 1999:116) “Про арбітраж”, громадяни України просять Апеляційний суд округу Свеа визнати недійсним рішення Арбітражного суду при Стокгольмській торговельній палаті від 8 червня 2010 року, повідомила О.ВЕРЕМЕЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу і надати додатковий обсяг газу в розмірі 1,1 млрд. куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

13 вересня Президент України В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу у справі “РосУкрЕнерго”.