За невиплату зарплати працівникам аеропорту «Керч» порушено справу
09:33, 30 вересня 2010Право
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Борг 700 тис. грн.
Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати майже 700 тис. грн. заробітної плати працівникам аеропорту «Керч» (Керч, Крим).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської прокуратури, порушення виявлено під час перевірки дотримання трудового законодавства комунальним підприємством.
«Керівництво за наявності коштів на рахунках не в повному обсязі виплачувало працівникам зароблене, заборгувавши підлеглим 680 тисяч», - йдеться в прес-релізі.
Справу порушено за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України.
Ведеться слідство.
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