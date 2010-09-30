За невиплату зарплати працівникам аеропорту «Керч» порушено справу

Керченська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом необгрунтованої невиплати майже 700 тис. грн. заробітної плати працівникам аеропорту «Керч» (Керч, Крим).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської прокуратури, порушення виявлено під час перевірки дотримання трудового законодавства комунальним підприємством.

«Керівництво за наявності коштів на рахунках не в повному обсязі виплачувало працівникам зароблене, заборгувавши підлеглим 680 тисяч», - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.