Викрадено 16 картин Миколаївського художнього музею

09:33, 30 вересня 2010
Право
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Через недбалість співробітників

З вини співробітників Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В.Верещагіна було викрадено 16 картин, на підставі чого проти них порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

За інформацією прокуратури, в 2007 році посадовці музею передавали 17 картин Державного музейного фонду України для розміщення в експозиції музею села Степове. Передача експонатів не була оформлена належним чином, до того ж картини залишили без охорони. Це призвело до викрадання 16 картин, загальна вартість яких оцінюється в 120 тис. грн.

Стосовно винних працівників музею прокурором Центрального району м. Миколаєва за фактом службової недбалості порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України („Службова недбалість”).

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