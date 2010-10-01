У Донецьку знайшовся викрадений працівник органів юстиції

У Донецьку знайшовся раніше викрадений працівник органів юстиції.



Про це повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області. У повідомленні зазначається, що ця особа вийшла на зв`язок зі своїм керівництвом і повідомила про те, що перебуває на лікуванні.



За словами начальника Донецького міськуправління міліції ?ктора ДУБОВИКА, за фактом викрадання слідчим відділом Київського райвідділу міліції порушено кримінальну справу, в рамках якої встановлюються всі обставини інциденту.



Як повідомляв УНІАН, вранці 30 вересня (о 8.40) до Київського райвідділу міліції м. Донецька від громадянина надійшло повідомлення про те, що невідомі особи в одному з підземних паркінгів насильно всадили в машину чоловіка і відвезли його в невідомому напрямі.



Як вдалося встановити, викраденим є працівник органів юстиції Донецької області. Міліцією негайно було введено план «Перехоплення», вжито всіх необхідних заходів щодо встановлення місцезнаходження викраденої особи і затримання зловмисників.