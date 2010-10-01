Справу екс-судді Зварича суд розгляне 19 жовтня

Розгляд по суті кримінальної справи за обвинуваченням у хабарництві колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА призначено на 11.00 19 жовтня.



Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні без присутності у залі судових засідань представників ЗМІ оголосив суддя Оболонського районного суду міста Києва Владислав ДЕВ’ЯТКО після розгляду матеріалів справи на попередньому судовому засіданні.



Таким чином, суд відхилив клопотання І.ЗВАРИЧА щодо перенаправлення справи до Генеральної прокуратури на додаткове розслідування через, на його думку, фальсифікацію матеріалів, упередженість розслідування, «штучну зконструйованість» справи, порушення існуючих норм Кримінально-процесуального кодексу тощо.



До початку судового засідання на запитання журналістів І.ЗВАРИЧ відповів, що настрій у нього «бойовий», і все, що він мав би сказати, він має намір сказати у судовому процесі.



Також екс-суддя вкотре підкреслив, що не визнає обвинувачень на свою адресу. «Щодо передачі хабарів, я їх не отримував і не передавав… Я не визнавав і не визнаю цього», - сказав І.ЗВАРИЧ.



Під час засідання він заявив клопотання про відвід головуючому на судовому засіданні судді В.ДЕВ’ЯТКУ. Таку свою позицію він мотивував тим, що суддя упереджено ставитиметься до розгляду справи.



Крім того, на засіданні І.ЗВАРИЧ підкреслив, що ні суддя, ні голова Оболонського райсуду не відповіли на жодну з чотирьох надісланих їм заяв з приводу того, на яких підставах обвинувачуваний утримується під вартою, оскільки, за словами І.ЗВАРИЧА, законний термін його тримання в СІЗО сплив 9 липня, і після цього, наскільки йому відомо, жоден суд не прийняв рішення щодо продовження або зміни йому міри запобіжного заходу.



Разом з тим, І.ЗВАРИЧ звернув увагу суду на той факт, що призначення його справи до попереднього розгляду навмисно затягувалось – Верховним Судом України 20 діб, Апеляційним судом м. Києва – 51 добу, Оболонським райсудом столиці – 25 діб, у той час, коли чинним законодавством передбачено призначення справ до попереднього розгляду протягом 10 днів, або в разі складності справи – протягом 30 днів.



І.ЗВАРИЧ наголосив, що суд завчасно не повідомив його про дату і годину попереднього розгляду справи (про це він дізнався лише вчора ввечері), а тому був обмежений у можливостях нормально підготуватися до судового засідання.



Вислухавши доводи обвинуваченого та заслухавши пояснення інших учасників судового процесу, суддя прийняв рішення, яким відхилив відвід, заявлений І.ЗВАРИЧЕМ.



Також у ході судового засідання за відповідною заявою І.ЗВАРИЧА як його адвоката залучено Станіслава СВЯТИНСЬКОГО. Натомість відмовлено виступати як захиснику Руслані ЮХИМЕНКО на тій підставі, що раніше Печерський районний суд Києва своїм рішенням на стадії досудового слідства відсторонив її від виконання таких повноважень.



Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно І.ЗВАРИЧА було порушено в грудні 2008 року - він підозрювався в одержанні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.ЗВАРИЧ переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.



У СІЗО суддя голодував на знак протесту і схуднув на 17 кг, а влітку 2010 року нібито намагався з`їсти сторінки з обвинувального висновку, з якими знайомився (заздалегідь попросивши слідчих залишити його наодинці з матеріалами справи).