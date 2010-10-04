У Конотопі затримали завкафедрою місцевого вузу

На Сумщині співробітники Конотопського міського відділу міліції спільно з працівниками СБУ при одержанні хабара у розмірі 1,5 тисячі гривень затримали кандидата технічних наук, доцента, завідувача кафедри «Математичних та комп’ютерних дисциплін» одного з вищих навчальних закладів міста.

Як повідомила УНІАН співробітник Сектору зв’язків з громадськістю Конотопського міського відділу ГУМВС України в Сумській області Тетяна КУШНЄРОВА, підозрюваний протягом двох останніх років вимагав у студента цього навчального закладу 300 американських доларів за надання згоди на видачу диплома.

Затриманий забракував надану студентом дипломну роботу, натомість на рецензію відправив іншу. Свою послугу викладач оцінив у 300 дол.

Молодий чоловік не погодився з такою пропозицією, та й зазначеної суми грошей в нього не було. Зійшлися на сумі у 1,5 тис. грн. Ця ситуація потрапила у поле зору оперативників. Після проведення спецоперації 51-річний підозрюваний був затриманий. Нині чоловік перебуває у ізоляторі тимчасового тримання Конотопського міського відділу міліції.

Стосовно нього порушено кримінальну справу за ознаками частини 2 статті 368 Кримінального Кодексу України (отримання хабара).

Проведення досудового слідства у справі доручено слідчому прокуратури міста.

Санкції, передбачені Кримінальним кодексом, за цей злочин – позбавлення волі на термін від п`яти до десяти років.