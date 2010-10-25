Міліція має понад 700 повідомлень про порушення виборчого процесу

На сьогодні до органів внутрішніх справ надійшло 701 повідомлення про порушення, що пов’язані з виборчим процесом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на нараді з керівниками регіональних управлінь міліції повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

За його словами, найбільше порушень, пов’язаних з підготовкою до місцевих виборів, зафіксовано у Вінницькій області – 109, водночас у Севастополі не зареєстровано жодної такої скарги. Найчастіше громадяни повідомляють про загублені печатки або документи, хуліганські дії, пошкодження майна, «опіку» виборців.