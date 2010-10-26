Міліція у Харкові заперечує друк фальшивих бюлетенів

Харківська міліція не виявила фактів друку, зберігання та розповсюдження територією Харкова та області фальшивих виборчих бюлетенів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, міліція провела перевірку у зв’язку зі зверненням народного депутата України Володимира ФІЛЕНКА, який заявив, що у друкарні поліграфічного підприємства «Фоліо Плюс» нібито друкуються фальшиві бюлетені для голосування на місцевих виборах 31 жовтня 2010 р.

Після прибуття на місце події слідчо-оперативна група разом із народними депутатами України В.ФІЛЕНКОМ та Олексієм ЛОГВИНЕНКОМ пройшли на територію друкарні, де проводився друк виборчих бюлетенів на замовлення обласної територіальної виборчої комісії.

Працівники міліції встановили, що друк бюлетенів вівся на законних підставах згідно з угодою про виготовлення виборчих бюлетенів між обласною територіальною виборчою комісією та ТОВ «Майдан», яке у свою чергу, на правах посередника, уклало договір з поліграфічним підприємством «Фоліо Плюс».

За даними ЦЗГ, друк проводився у звичайному режимі, сторонніх осіб, які б надавали вказівки працівникам друкарні про приховування бюлетенів, не було. Охорона громадського порядку в цеху, де здійснювався друк бюлетенів, забезпечувалась двома працівниками обласної міліції з 18 жовтня 2010 р.

Під час огляду 23 жовтня було встановлено, що на складі готової продукції поруч із надрукованими та запакованими для відправки бюлетенями в кількості 720 тис. примірників знаходилось 12 тис. 700 екземплярів виборчих бюлетенів з ознаками технічного браку, які, «за твердженням директора друкарні «Фоліо Плюс» Д.БАЛАНА, є наслідком підготовки обладнання до друку основного накладу (так званні «розгінні» примірники)». За ініціативи представників прокуратури, які також прибули на місце події, з метою упорядкування зберігання віддрукованих бюлетенів було вирішено перемістити вже виготовлені бюлетені у кількості 720 тис., а також 12 тис. 700 зіпсованих екземплярів зі складу готової продукції, де вони зберігались разом з іншими замовленнями друкарні, до окремої кімнати та опечатати їх печаткою підприємства-виробника.

Наступного дня, 24 жовтня, «у присутності членів обласної виборчої комісії КРАСНОПОЛЬСЬКОГО В.Г. (Партія регіонів), ОГЛОБЛІНА О.Д. (“Наша Україна”) та БУЛЕНКО Н.А. (Народна партія) кімната була відкрита, і 400 тисяч зі згаданих 720 тисяч бюлетенів у супроводі працівників міліції доставили з друкарні до територіальної виборчої комісії».

Наразі друк бюлетенів здійснюється згідно з графіком, охорона громадського порядку забезпечується працівниками міліції. Решта накладу буде відправлена замовникові сьогодні. Завершити процес друку бюлетенів передбачається у вівторок, 26 жовтня. Після цього, згідно зі стандартною процедурою, увесь технічний наклад знищать за актом комісії, до якої увійдуть народні депутати, представники замовника та виконавця.

Фактів друку, зберігання та розповсюдження територією Харкова та області фальшивих бюлетенів під час перевірки не виявлено, повідомляє ЦЗГ.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 23 жовтня, народні депутати від БЮТ В.ФІЛЕНКО та О.ЛОГВИНЕНКО викликали слідчо-оперативну групу до харківського видавництва «Фоліо-плюс», де було виявлено друкування неврахованих бюлетенів для голосування на виборах місцевих рад у Харківській області.

Директор типографії Д.БАЛАН повідомив народним депутатам, що видавництво «Фоліо-плюс» уклало договір на оренду друкарського устаткування з іншим підприємством – «Майдан», яке й займається друкуванням бюлетенів до виборів. Водночас, надати документи, які б підтверджували правомочність «Майдану» і «Фоліо-плюс» друкувати документи суворої звітності до виборів, Д.БАЛАН не зміг через їх відсутність у друкарні.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах видавництва було виявлено 12 тисяч 700 неврахованих бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у місцевій друкарні «Фоліо-плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.

Сьогодні, 25 жовтня, голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ заявив, що роботу обласної виборчої комісії з видачі та отримання бюлетенів для голосування у зв’язку з проведенням перевірок було зірвано на дві доби.

О.РУСАНОВ спростував інформацію про те, що бюлетені ТОВ «Майдан» друкувало незаконно, і підкреслив, що за наслідками перевірки видавництва прокуратура міста відмовила у порушенні кримінальної справи.

За словами О.РУСАНОВА, ще 8 жовтня Харківська обласна територіальна виборча комісія постановою №783 визначила виробника бюлетенів для голосування – ТОВ «Майдан», а вже 11 жовтня між облвиборчкомом та цим підприємством було укладено угоду про виготовлення бюлетенів.

«З будь-якими іншими суб’єктами господарювання договорів про виготовлення бюлетенів для голосування комісією не укладалося», - підкреслив О.РУСАНОВ.