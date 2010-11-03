За продаж бази даних держустанови засуджено киянина

Набув чинності вирок Оболонського районного суду Києва за кримінальною справою, яку розслідували слідчі СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в м.Києві, у лютому ц.р. у результаті спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали на «гарячому» 24-річного жителя м.Києва під час реалізації ним електронної копії бази даних держорганів, що містила інформацію з обмеженим доступом. Зловмисник збував конфіденційні дані щодо 30 тисяч юридичних та фізичних осіб під виглядом легальної продукції на київському ринку «Петрівка».

Вироком суду киянина визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігалася в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Підсудному призначено покарання у вигляді одного року позбавлення волі з іспитовим строком.