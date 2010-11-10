Хорошковський назвав головне завдання СБУ

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ називає головним завданням СБУ боротьбу з корупцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам.

“Одне з головних питань – боротьба з корупцією, і завдання, які стоять переді мною, пов’язані насамперед з цим”, - сказав голова СБУ.

При цьому, він зазначив, що з його приходом на посаду голови СБУ активність у сфері боротьбі з корупцією зросла у рази.

Разом з тим, за словами В.ХОРОШКОВСЬКОГО, головна проблема боротьби з корупцією полягає в тому, що “суспільство до неї звикло”. “І тут нам необхідна допомога зовнішнього фактору, у тому числі ЄС”, - сказав голова СБУ.

“Я бачу корупцію як головну перепону для нашого розвитку”, - додав він.

Він також сказав, що багато корупційних зв’язків ведуть до парламенту. При цьому В.ХОРОШКОВСЬКИЙ додав, що зараз спецслужба готує подання на одного народного депутата про зняття депутатської недоторканності. Водночас він відмовився назвати прізвище чи фракцію, до якої належить цей депутат.