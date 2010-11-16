У вівторок та четвер парламент розглядатиме проект Податкового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН припускає, що парламент у вівторок та четвер розглядатиме проект Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

Спікер зазначив, що у вівторок Верховна Рада розглядатиме у другому читанні проект Податкового кодексу. Він зауважив, що ранкове засідання буде продовжене, а вечірнє триватиме до завершення розгляду цього питання.

За словами В.ЛИТВИНА, «якщо ми раптом не встигнемо це зробити, і будуть депутати надзвичайно зморені і не зможуть далі працювати», то тоді в середу має відбутися День опозиції, а в четвер ВР продовжить працювати над проектом Податкового кодексу.

Він наголосив, що «будемо працювати стільки, скільки потрібно».

Голова комітету ВР з питань податкової і митної політики Віталій ХОМУТИННІК повідомив, що в четвер на сайті парламенту був розміщений текст Податкового кодексу. За його словами, також примірники даного проекту роздруковані для народних депутатів.