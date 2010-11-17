Литвин назвав політичними пристрасті навколо Трудового кодексу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав депутатів не збурювати політичні пристрасті навколо проекту Трудового кодексу, бо парламент поточного тижня не розглядатиме цей документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні ВР.

Звертаючись до народних депутатів, В.ЛИТВИН зазначив: «Просив би вас не шукати додаткових стимулів для політичних протистоянь і збурень».

«Не розглядає Верховна Рада України Трудового кодексу, як і закону про мови. Тому не шукаємо проблеми там, де її не існує», - додав голова ВР.