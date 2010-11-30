Податківці з початку року виявили 417 фіктивних підприємств

Із початку 2010 року податківці виявили 417 підприємств із ознаками фіктивності, які випустили понад 5 тис. векселів загальною номінальною вартістю 18,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ).

Повідомляється, що впродовж цього року на ринку цінних паперів виявлено 77 злочинів. Для відшкодування завданих збитків накладено арешт на цінні папери загальною номінальною вартістю 5,3 млрд. грн.

За результатами проведених заходів, у 2010 році вилучено з обігу 1 794 векселі загальною номінальною вартістю 1,9 млрд. грн. і визнано недійсними за рішенням суду 13 векселів на 11,6 млн. грн.