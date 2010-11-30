Президент обіцяє законопроект про Суспільне телебачення

Найближчим часом до Верховної Ради буде внесено законопроект про Суспільне телебачення, підготовка якого завершується в Адміністрації Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту народний депутат, представник Президента у ВР Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

Він зазначив, що в Адміністрації Президента «завершується підготовка законопроекту про Суспільне телебачення», після чого він буде внесений до парламенту, і таким чином буде зроблено «ще один крок на шляху, я вважаю, до демократії і європейських стандартів».

«Тому співпраця, принаймні, з боку Президента України, є максимальною», - додав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.