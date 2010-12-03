Київрада ліквідувала міський Центр захисту прав споживачів

Київрада ліквідувала комунальне підприємство «Київський міський Центр захисту прав споживачів».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосувало 78 депутатів міськради.

Київрада доручила КМДА здійснити ліквідацію установи.

Своїм рішенням Київрада визнала таким, що втратило чинність рішення Київради від 22 січня 2009 року «Про створення комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київський міський Центр захисту прав споживачів».

Як зазначається у рішенні, відповідний проект готувався за дорученням першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА від 5 жовтня 2010 року, враховуючи те, що вказана установа з моменту створення і до цього часу не розпочала свою фінансово-господарську діяльність, не створює економічної та соціальної основи для розвитку місцевого самоврядування.