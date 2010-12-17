Генпрокуратура перевіряє інформацію про протестну голодовку в`язнів
09:32, 17 грудня 2010Право
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Протестує 40 в‘язнів
Генеральна прокуратура України організувала перевірку інформації у ЗМІ про те, що 40 в`язнів Новгород-Сіверської установи виконання покарань оголосили голодовку через неналежні матеріально-побутове забезпечення, харчування і лікування.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відповідний сюжет «Голодний протест у колонії» було показано ТСН (канал «1+1») 15 грудня.
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