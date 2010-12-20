Затримано злочинців, які займалися розбоями в трьох областях

На Хмельниччині затримано групу з п’яти раніше судимих осіб, які займалася крадіжками та розбоями на території трьох областей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

“Затримані полюбляли осквернити сільські храми: збивали замки і крали пожертви прихожан, що використовувалось під час богослужінь. Також вони крали комп’ютерну техніку, яку потім за зниженою ціною перепродавали, у тому числі і в ремонтні майстерні; з квартир та сільських помешкань громадян грабіжники цупили золоті вироби та гроші”, - розповіла вона.

За словами Ю.ГРИНЬ, тільки у Ярмолинецькому районі за ними уже рахується 12 злочинів.

Триває розслідування та з’ясовується загальна кількість скоєних злочинів.