Перевізники не виключають акцій протесту

Автоперевізники не виключають проведення акцій протесту у разі відсутності реакції місцевих влад на необхідність підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників України (ВААП) Віталій РЕВА.

За його словами, відповідне рішення було ухвалене у п`ятницю, 17 грудня, на загальних річних зборах автоперевізників.

«Рішення зборів оформляється зараз, там цілий ряд питань», - зазначив він. Зокрема, в рішенні зборів зазначається, що перевізники залежно від вартості палива змінюватимуть і тарифи.

«Рішення ухвалене, і питання стоїть так: якщо вони не зреагують - це, в основному, стосується місцевих органів влади, - то ми вимушені будемо проводити протестні акції, тому що за рік тільки у Київській області 8 підприємств стали банкротами, повністю розвалилися, у 8 районах вже немає навіть автопідприємств», - зазначив В.РЕВА. За його словами, це також відмічено у рішенні зборів.

Водночас він підкреслив, що у рішенні про необхідність підвищення вартості на проїзд у маршрутках немає конкретної дати підвищення, оскільки час і розмір підвищення розраховує кожен перевізник окремо. «Вартість проїзду визначає кожен перевізник. Дати немає ніякої, тому що кожен перевізник ухвалює самостійне рішення, кожен окремо укладає договір із замовником (місцевими владами - УНІАН)», - сказав він.

За словами голови ВААП, також планується направити відповідні звернення до Кабінету міністрів і міністерств. «Це було рішення річних зборів ( про приведення тарифів у відповідність із зростанням цін на пальне - УНІАН), а зараз на підставі цього рішення ми звертатимемося з відповідним листом на адресу прем`єр-міністра, Мінінфраструктури, Мінекономіки і попередимо», - сказав В.РЕВА.

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів, тарифи необхідно підвищувати на 1-2 грн., оскільки нинішні тарифи встановлювалися, коли вартість палива була нижча в 2,5 разу і перевезення стали збитковими.

Тиждень тому проїзд у деяких столичних маршрутках подорожчав до 2,50 грн.