За земельні порушення звільнено голову Бориспільської РДА

За допущені порушення у сфері виділення земельних ділянок звільнено з посади голову Бориспільської райдержадміністрації Анатолія ОЛЬШАНСЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції у Києві голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Я вчора звільнив голову райдержадміністрації Бориспільського району і мені доводиться зараз відміняти його рішення», - сказав губернатор. зауваживши при цьому, що з приводу виявлених порушень призначено службову перевірку.

Водночас на уточнююче питання, чи є склад злочину у діях екс-голови РДА, А.ПРИСЯЖНЮК сказав: «На сьогоднішній день я не можу сказати, що в його діях є якісь кримінальні моменти».

За словами А.ПРИСЯЖНЮКА, у діях посадовця на даний час є службові порушення, які стосуються затвердження ряду розпоряджень щодо виділення земельних ділянок.

Губернатор нагадав, що земельні проблеми на Київщині стоять дуже гостро. Зокрема, з часу, як він очолив регіон, ним було переглянуто та відмінено понад тисячу незаконних рішень щодо виділення тим чи іншим фізичним або юридичним особам земельних ділянок загальною площею 10 тис. га.