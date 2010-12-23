Мінсоцполітики виніс на громадське обговорення законопроект про пенсійну реформу

Міністерство соціальної політики України розпочинає громадське обговорення проекту закону про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства соцполітики.

Всі зауваження та пропозиції зацікавлені громадяни, громадські організації можуть надсилати на поштову адресу міністерства: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01001, з приміткою „Громадське обговорення”.

Зауваження та пропозиції також можна залишити, звернувшись до „Урядової гарячої лінії” за телефоном 0-800-507-309 або надіслати на електронну адресу press5@mlsp.gov.ua.

Також працює спеціальна інформаційна «гаряча лінія» з питань Пенсійної реформи 0-800-500-392 (в робочі дні з 09 до 18.00, всі дзвінки з України безкоштовні).

Контакт-центр Пенсійного фонду України: 0-800-503-753 (працює в робочі дні з 08 до 20.00, субота з 08 до 14.00, неділя – вихідний).

Найцікавіші думки будуть оприлюднені на сайті Міністерства соціальної політики. Міністерство запрошує громадськість активно брати участь у дискусії.

Як повідомляв УНІАН, уряд у підготовленому законопроекті про пенсійну реформу, зокрема, передбачає поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців, починаючи з 1 лютого 2011 року. Для чоловіків граничний вік перебування на державній службі підвищується з 60 до 62 років.

Законопроектом також пропонується підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 і 35 років для новопризначенних пенсій.