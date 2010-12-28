Порушено справу за фактом аварії вертольота на Дніпропетровщині

Дніпропетровська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель чотирьох осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, це стосується аварії вертольота, яка сталася вчора близько 11.00 біля села Бутовичівка Солонянського району.

Справу порушено за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України

За даними прокуратури, 26 грудня пілот вертольота надав до Харківського оперативно-координаційного центру польотів заявку на переліт з міста Підгороднє Дніпропетровської області до Одеси із дозаправленням у Миколаєві.

Під час перельоту за невстановлених обставин вертоліт зазнав аварії. 40-річний пілот, а також три пасажирки 1988, 1991 і 1992 років народження, загинули. Проводиться розслідування.