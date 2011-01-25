СБУ викрила киянина, який стежив за громадянами

У Києві СБУ викрила та припинила протиправну діяльність місцевого жителя, який використовуючи спеціальні технічні засоби для негласного зняття інформації, на замовлення незаконно прослуховував громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, в одному з орендованих приміщень зловмисник встановив спеціальні технічні пристрої і проводив стеження. Отриману інформацію, записану на аудіо диск, він планував збути замовнику за 5 тисяч американських доларів.

Співробітники СБУ затримали правопорушника поблизу одного з офісних центрів у Печерському районі Києва. Під час обшуку офісу виявлено прихований мікрофон, спеціальний приймач та портативний комп’ютер, на який передавалася незаконно зібрана інформація.

За висновками спеціалістів, технічні засоби, які були вилучені під час обшуку, є спеціальною професійною апаратурою, використання якої дозволено лише державним правоохоронним органам за рішенням суду.

Слідчим відділом Управління СБУ у м. Києві за фактом злочину порушено кримінальну справу за ст.359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.