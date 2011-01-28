У Дніпропетровську за хабарництво засуджено міліціонера

У Дніпропетровську засуджено за хабарництво до 5 років позбавлення волі слідчого міського управління міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Такий вирок виніс Бабушкінський районний суд Дніпропетровська.

Співробітники управління СБУ затримали старшого лейтенанта міліції «на гарячому» під час одержання хабара в розмірі 10 тис. грн, який він вимагав у громадянина, звинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху, за сприяння у винесенні позитивного судового рішення.

Проти міліціонера було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.