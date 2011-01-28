У Дніпропетровську за хабарництво засуджено міліціонера
14:51, 28 січня 2011Право
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До 5 років позбавлення волі
У Дніпропетровську засуджено за хабарництво до 5 років позбавлення волі слідчого міського управління міліції.
Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.
Такий вирок виніс Бабушкінський районний суд Дніпропетровська.
Співробітники управління СБУ затримали старшого лейтенанта міліції «на гарячому» під час одержання хабара в розмірі 10 тис. грн, який він вимагав у громадянина, звинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху, за сприяння у винесенні позитивного судового рішення.
Проти міліціонера було порушено кримінальну справу за ч.1 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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