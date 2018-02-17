Google вчиться визначати місцезнаходження абонента, який дзвонить в 911

Нова технологія дозволяє дізнатися місце розташування людини з точністю до 36 метрів, однак система працює тільки зі смартфонами на базі Android.

Google тестує нову систему визначення локації для тих, хто телефонує в службу порятунку 911.

Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на high-tech.fm.

Відзначається, що більшість жителів США дзвонить в екстрену службу 911 з мобільного, а не зі стаціонарного телефону. Через це автоматично визначити місце розташування і якомога швидше вислати допомогу не вдається.

Нова технологія дозволяє дізнатися місце розташування людини з точністю до 36 метрів, проте система працює тільки зі смартфонами на базі Android.

Читайте такожGoogle запустив новий дудл, присвячений Олімпіаді-2018За оцінками Федеральної комісії зі зв'язку США, скорочення часу відгуку на екстрений виклик хоча б на 1 хвилину дозволить щорічно рятувати більше 10 тисяч життів.

Нагадаємо, Google прибрав кнопку "Відкрити в повному розмірі" з результатів пошуку зображень, щоб їх було складніше вкрасти.