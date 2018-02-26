Червоне вино допомагає запобігти карієсу і захворюванню ясен - біологи

Мікробіом порожнини рота налічує понад 700 видів організмів. Більша їх частина мешкає в плівці, що покриває зуби і м'які тканини ротової порожнини.

Іспанські біологи показали, що поліфеноли, що містяться в червоному вині, перешкоджають потраплянню на тканини ротової порожнини бактерій, що викликають карієс, періодонтит (запалення кореня зуба і оточуючих його тканин) і гінгівіт (запалення ясен).

Поліфеноли діють як самі по собі, так і "в співпраці" із бактеріями-пробіотиками Streptococcus dentisani, повідомляється в Journal of agricultural and food chemistry, передає N+1.

Мікробіом порожнини рота налічує понад 700 видів організмів. Більша їх частина мешкає в плівці, що покриває зуби і м'які тканини ротової порожнини. При розвитку патологій первинні колонізатори (зазвичай стрептококи) спочатку осідають на поверхні тканин, утворюючи моношар, а потім до нього мігрують інші мікроорганізми. Різні фактори (індивідуальна сприйнятливість людини, погана гігієна, дієта) можуть вплинути на зміну складу орального мікробіома і викликати розмноження патогенних бактерій. Серед них - Streptococcus mutans, одного з основних винуватців виникнення карієсу, Fusobacterium nucleatumи Porphyromonas gingivalis, що грають важливу роль у виникненні гінгівіту і періодонтиту, відповідно.

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У своїй попередній роботі автори дослідження під керівництвом Вікторії Морено-Аррібас з Інституту досліджень продуктів харчування в Мадриді показали, що поліфеноли, що містяться в червоному вині, благотворно впливають на склад оральної мікробіоти і допомагають запобігти карієсу і хворобі періодонта. Однак механізм дії поліфенолів на патогенні мікроорганізми залишався до кінця не вивчений.

У новій статті іспанські біологи досліджували вплив поліфенолів на утворення бактеріальних плівок на фібробластах (клітинах сполучної тканини) ясен. У якості модельної системи вчені використовували культуру фібробластів ясен, до якої додавали один із патогенів - S. mutans, F. nucleatum або P. gingivalis. Бактеріальні та людські клітини дослідники обробляли екстрактом червоного вина або виноградних кісточок, а також поліфенолами, що містяться у вині - кавовою і р-кумаровою кислотами. Крім того, автори роботи перевірили сукупний вплив на патогенні мікроорганізми поліфенолів і пробіотиків Streptococcus dentisani. Ці бактерії були виділені з орального мікробіома людей, які не страждали карієсом; вони виробляють білки, що пригнічують життєдіяльність хвороботворних мікроорганізмів, зокрема Streptococcus mutans.

Виявилося, що як чисті поліфеноли, так і екстракти навіть у невеликих концентраціях (50 мікрограмів в мілілітрі) не дозволяють бактеріям залишатися на поверхні фібробластів і перешкоджають утворенню бактеріальної плівки. Так, присутність кавової і р-кумарової кислот зменшувало «прилипання» бактерій S. mutans, що викликають карієс, до фібробластів на 20 і 40 відсотків відповідно. Додавання пробіотика до поліфенолів посилювало ефект і зменшувало адгезію патогена на 40-50 відсотків. P. gingivalis у присутності поліфенолів прикріплялися до клітин сполучної тканини ясен на 30-50 відсотків гірше, а F. nucleatum - більш ніж на 50 відсотків. Такий же вплив на утворення плівки P. gingivalis і F.nucleatum викликали екстракти червоного вина і виноградних кісточок. А ось бактеріям S. mutans екстракт червоного вина не заважав накопичуватися на поверхні фібробластів, а у великій концентрації навіть збільшував адгезію мікроорганізмів.

Надалі дослідники планують змоделювати систему, що складається з фібробластів і декількох бактеріальних культур, і вивчити міжбактеріальну взаємодію. А потім перейти до вивчення патогенних бактерій орального мікробіома in vivo, в живих організмах.