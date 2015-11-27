Британські вчені знайшли спосіб переконати людей не боятися стоматологів

"Людям з дентофобією доводиться колоти заспокійливі і знеболюючі для того, щоб вони розслабилися і дозволили провести лікування. Це, однак, не допомагає їм боротися зі страхом в довгостроковій перспективі, і наша методика спрямована саме на вирішення цієї проблеми. П'яти сесій нашої поведінкової терапії достатньо для того, щоб такі пацієнти не потребували заспокійливих при відвідинах зубного кабінету", - заявив Тім Ньютон з Королівського коледжу Лондона (Великобританія), пише "Моя планета".

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Тім Ньютон і його колеги розробили і випробували цю методику на практиці, спостерігаючи за гігієною рота, станом зубів і поведінкою декількох десятків добровольців, частина з яких до смерті боялася зубних лікарів, бормашини та зубних кабінетів.

Виявивши, що люди з дентофобією в середньому на 15% частіше страждали від карієсу і приблизно вдвічі частіше мали проблеми зі здоров'ям ясен і м'яких тканин рота, автори статті вирішили розробити методику, яка допомогла б таким людям подолати свої страхи.

Ключовим елементом цього набору психологічних прийомів був тест, який дозволяв британським медикам виділити те, що саме лякало учасників експерименту, і цілеспрямовано боротися з цією фобією під час сесій когнітивно-поведінкової терапії. За словами Тіма Ньютона, більша частина учасників боялася або бура, або уколів, і лише невелика частина побоювалася самих лікарів або інших атрибутів стоматології.

Після чотирьох-п'яти сесій занять з психологом приблизно кожні четверо з п'яти учасників експерименту позбувалися необхідності приймати заспокійливі ліки перед лікуванням зубів і втрачали страх перед стоматологами. Це, як розповідає Тім Ньютон, сприятливо позначалося на стані всього їх рота в цілому, оскільки тепер британці починали звертатися до лікарів ще до того, як біль ставав нестерпним.