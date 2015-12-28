Червоне вино корисне діабетикам – дослідження

Помірне споживання вина, особливо червоного, сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань у діабетиків зі врегульованим рівнем цукру. Такий висновок зробили ізраїльські учені університету ім. Бен-Гуріона. Про це повідомляє портал izrus.co.il.

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Метою дослідження було з'ясувати вплив різних типів вина на профілактику серцево-судинних захворювань у діабетиків.

Фахівці взяли під спостереження 224 діабетиків у віці 45-75 років зі врегульованим рівнем цукру. Їх розділили на 3 групи. Учасникам першої групи рекомендували вживати щодня 150 мл (келих) червоного вина, у другій групі випивалася така ж кількість білого, а в третій – мінеральної води. Всім хворим була призначена середземноморська дієта без обмеження калорій.

Протягом 2 років дослідження учасників регулярно обстежували, застосовуючи УЗД для перевірки стану артерій, а також контролювали артеріальний тиск, роботу серця і рівень цукру в крові.

В результаті вчені прийшли до висновку, що червоне вино покращує холестериновий і ліпідний склад крові, підвищуючи, в тому числі рівень корисного холестерину HDL, який зазвичай низький у діабетиків. Одночасно в обох винних групах покращилася якість сну.

Дослідники прийшли до висновку, що помірне споживання вина, особливо червоного, діабетиками з врегульованим рівнем цукру сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань.