У небі над Бразилією помітили рідкісне природне явище (фото, відео)
13:10, 27 лютого 2018Наука та IT
1002 0
У бразильському штаті Санта-Катаріна навколо сонця з'явився оптичний феномен гало.
Незвичайне природне явище спостерігали в бразильському штаті Санта-Катаріна / Фото: Florianópolis - Floripa_30
У небі над Бразилією помітили рідкісне природне явище. У штаті Санта-Катаріна навколо сонця з'явився оптичний феномен гало.
Про це повідомляє видання Globo.
Користувачі діляться в мережі приголомшливими фотографіями незвичайного феномена.
Гало в небі над Бразилією
Як повідомляв УНІАН, 18 березня Землю накриє магнітна буря. Також обурена геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter