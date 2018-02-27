У небі над Бразилією помітили рідкісне природне явище (фото, відео)

У бразильському штаті Санта-Катаріна навколо сонця з'явився оптичний феномен гало.

У небі над Бразилією помітили рідкісне природне явище. У штаті Санта-Катаріна навколо сонця з'явився оптичний феномен гало. Про це повідомляє видання Globo. Користувачі діляться в мережі приголомшливими фотографіями незвичайного феномена. Як повідомляв УНІАН, 18 березня Землю накриє магнітна буря. Також обурена геомагнітна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня.

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