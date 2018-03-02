У Instagram планують додати можливість здійснювати відеодзвінки

Компанія в закритому режимі вже тестує систему дзвінків.

У коді додатків Instagram і Instagram Direct для Android виявили файли і значки, пов'язані з голосовими і відеодзвінками.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на дані з коду Android-версії програми, пише "Новое время".

Читач видання Айшан Агарвал вивчив APK-файли останньої версії додатка Instagram для Android і виявив там цікаві зображення іконки телефонної трубки і камери, файли були підписані словами "виклик" і "відеодзвінок".

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На думку TechRadar, компанія в закритому режимі вже тестує систему дзвінків.

"Додавання голосових і відеодзвінків зробило б Instagram кращою альтернативою чату Snapchat, який вперше запустив відеодзвінки в 2014 році і поліпшив цю функцію в 2016 році. Насправді дивно, що Instagram поки цього не зробив", - зазначають журналісти TechCrunch.

Представник Instagram заявив виданню: "Я боюся, ми не можемо це прокоментувати".