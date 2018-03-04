Експерти визначили середній термін використання iPhone

04:34, 04 березня 2018
Наука та IT
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iPhone X / REUTERS

Експерти аналітичної компанії Asymco визначили, що середній термін використання пристроїв від Apple становить трохи більше чотирьох років. Про це повідомляє Business Insider.

За даними видання, користувачі iPhone і Mac схильні користуватися своїми пристроями все більш тривалий час. Так, у 2008 році цей показник не перевищував півтора років.

Розрахунки проводилися на підставі відкритої інформації, поданій Apple. Корпорація на даний момент продала по всьому світу 2,05 млрд смартфонів і комп'ютерів, а 750 млн пристроїв більше не використовуються.

На думку експертів, середній термін використання продуктів компанії становить чотири роки і три місяці.

Раніше ЗМІ повідомили, що американська корпорація Apple випустить три нові моделі iPhone в кінці 2018 року.

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Теги: #iPhone