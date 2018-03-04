Експерти визначили середній термін використання iPhone

За даними видання, користувачі iPhone і Mac схильні користуватися своїми пристроями все більш тривалий час. Так, у 2008 році цей показник не перевищував півтора років.

Експерти аналітичної компанії Asymco визначили, що середній термін використання пристроїв від Apple становить трохи більше чотирьох років. Про це повідомляє Business Insider.

За даними видання, користувачі iPhone і Mac схильні користуватися своїми пристроями все більш тривалий час. Так, у 2008 році цей показник не перевищував півтора років.

Розрахунки проводилися на підставі відкритої інформації, поданій Apple. Корпорація на даний момент продала по всьому світу 2,05 млрд смартфонів і комп'ютерів, а 750 млн пристроїв більше не використовуються.

На думку експертів, середній термін використання продуктів компанії становить чотири роки і три місяці.

Раніше ЗМІ повідомили, що американська корпорація Apple випустить три нові моделі iPhone в кінці 2018 року.