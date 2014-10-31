Вчені: До 2100 року телепортація і подорожі в часі стануть звичайними явищами
16:52, 31 жовтня 2014Наука та IT
9 0
Британські вчені стверджують, що до 2080 року телепортація, а також мантії-невидимки стануть звичайним явищем для людства.
Вчені: В 2100 році з'явиться технологія подорожей у часі / Michel Tronchetti
«Немає ніяких фізичних законів, які б унеможливлювали таке явище як телепортація. Станом нинішніх технологій можна з упевненістю сказати, що в 2080 році стане можливим телепортація людини, а в 2100 році з'явиться технологія подорожей у часі. Тоді люди зможуть відчути себе героями нинішніх фантастичних фільмів», - заявили фахівці з лондонського Імперського коледжу в Лондоні, що займаються інженерією, бізнесом і медициною, повідомляє vladtime.ru.
Читайте такожВчені здійснили квантову телепортацію на 25 кілометрів
На думку професора Кріса Філліпса, десь через 10-20 років учені зможуть створити плащ-невидимку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter