Вчені: До 2100 року телепортація і подорожі в часі стануть звичайними явищами

«Немає ніяких фізичних законів, які б унеможливлювали таке явище як телепортація. Станом нинішніх технологій можна з упевненістю сказати, що в 2080 році стане можливим телепортація людини, а в 2100 році з'явиться технологія подорожей у часі. Тоді люди зможуть відчути себе героями нинішніх фантастичних фільмів», - заявили фахівці з лондонського Імперського коледжу в Лондоні, що займаються інженерією, бізнесом і медициною, повідомляє vladtime.ru.

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На думку професора Кріса Філліпса, десь через 10-20 років учені зможуть створити плащ-невидимку.