Україну знову накриють магнітні бурі

Метеозалежні люди в дні магнітних бур можуть відчувати напади головного болю.

З 28 по 31 березня українців знову очікують магнітні бурі. В інші дні геомагнітних збурень не передбачається.

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В Інституті геофізики повідомили, що 28 і 31 березня прогнозується легке магнітне збурення, а 29 і 30 березня – повноцінні магнітні бурі, передає "Обозреватель".

Терапевт-кардіолог Вікторія Форосенко при цьому зазначила, що метеозалежні люди в дні магнітних бур можуть відчувати напади головного болю, слабкість та роздратованість.

Як повідомляв УНІАН, найбільша магнітна буря року зареєстрована в ніч з 18 на 19 березня 2018 року. Пік бурі було пройдено близько години ночі за київським часом.