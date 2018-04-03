Фахівці виявили Android-вірус із Китаю, здатний красти переписку з усіх месенджерів

Вірус із китайського додатку не дозволяє системі проаналізувати свій код і здатний обійти антивірусний захист.

Фахівці компанії Trustlook Labs виявили троян для Android, здатний красти листування у всіх відомих месенджерах, повідомляється на сайті компанії.

Як передає ZN.ua, вірус не дозволяє системі проаналізувати свій код і здатний обійти антивірусний захист.

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Шкідливе програмне забезпечення вивчає дані мобільних клієнтів Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line та інших месенджерів. Програма пересилає отримані дані зловмисникам, які в подальшому можуть використовувати їх для шантажу.

Відзначається також, що вірус поширюється через додатки зі сторонніх магазинів і посилання, які публікуються зловмисниками. Троян був виявлений в китайському додатку Cloud Module. Пакет, який зберігає троян, називався com.android.boxa.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на YouTube виявили новий небезпечний вірус.