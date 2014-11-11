У Росії зупинили випуск золотих смартфонів із зображенням Путіна через позицію Кремля

Випуск позолочених смартфонів Caviar Supremo Putin II з портретом президента Росії зупинено після того, як стало відомо, що Володимир Путін не схвалює комерціалізацію свого образу. Про це йдеться в повідомленні компанії «Смарт Лакшері Груп», передає Lenta.ru.

Модель Supremo Putin II була анонсована 10 листопада за ціною 169 тисяч рублів. У той же день прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков розповів, що Путін не схвалює використання свого імені та зображення в комерційних цілях.

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Модель Supremo Putin II створювалася на основі iPhone 6, задня панель якого покрита анодованим золотом. На ній виконано кілька гравіювань: з портретом Путіна, першими словами гімну та гербом Росії. Технічні характеристики моделі залишилися такими ж, як у iPhone 6.