У Росії зупинили випуск золотих смартфонів із зображенням Путіна через позицію Кремля
Модель Supremo Putin II була анонсована 10 листопада за ціною 169 тисяч рублів.
Випуск позолочених смартфонів Caviar Supremo Putin II з портретом президента Росії зупинено після того, як стало відомо, що Володимир Путін не схвалює комерціалізацію свого образу. Про це йдеться в повідомленні компанії «Смарт Лакшері Груп», передає Lenta.ru.
Модель Supremo Putin II була анонсована 10 листопада за ціною 169 тисяч рублів. У той же день прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков розповів, що Путін не схвалює використання свого імені та зображення в комерційних цілях.
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Модель Supremo Putin II створювалася на основі iPhone 6, задня панель якого покрита анодованим золотом. На ній виконано кілька гравіювань: з портретом Путіна, першими словами гімну та гербом Росії. Технічні характеристики моделі залишилися такими ж, як у iPhone 6.