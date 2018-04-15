Вчені є, грошей немає: Київ приєднався до всесвітнього Маршу за науку (фото, відео)

Організатори цієї ходи переконані, що саме науковці зможуть врятувати світ, якщо про них не забуватиме влада та громадськість.

У суботу, 14 квітня, у Києві відбувся марш за науку. В акції взяли участь триста людей з метою привернути увагу до проблем, пов'язаних із розвитком науки в Україні, а також популяризувати прагнення до знань.

Біологи, фізики і генетики у своїх виступах говорили про те, що наука - це цікаво, але не прибутково. Для проведення досліджень у різних сферах українські вчені вимушені самі шукати іноземних інвесторів. Ті, хто зневірився - шукають кращої долі за кордоном.

Учасники маршу у Києві, зокрема виконувач обов'язків глави МОЗ Уляна Супрун, пройшли від парку Шевченка до Майдану Незалежності. Організатори цієї ходи переконані, що саме науковці зможуть врятувати світ, якщо про них не забуватиме влада та громадськість.

Марш за науку - міжнародна публічна акція на захист наукових цінностей, за вплив наукових досліджень на прийняття політичних рішень та проти псевдонауки. У 2017 році до акції приєдналися більше 600 міст у всьому світі. Ідея Маршу з'явилася у січні 2017 року під час дискусії на платформі Reddit на противагу заявам Дональда Трампа щодо відсутності глобального потепління та заперечення членами його адміністрації інших наукових фактів.

Як повідомляв УНІАН, у цей же день тисяча школярів показали у Києві своїх роботів.