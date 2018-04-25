У Римі помер учасник першої української антарктичної експедиції

Легендарний український геолог Віталій Вернігоров повертався до України з сезонної антарктичної експедиції.

В Італії помер від сердцевого нападу видатний український геолог Віталій Вернігоров. Вчений повертався до України з наукової станції «Академік Вернадський» в Антарктиді після участі у сезонній експедиції.

Як повідомляється у Facebook Міністерства освіти і науки України, Вернігоров почав свій дослідницький шлях у морських експедиціях 1980-х років. Працював у Атлантиці та Індійському океані, ходив у довколосвітнє плавання. Був учасником легендарної першої Української антарктичної експедиції, потім багато разів зимував у Антарктиді та брав участь у сезонних дослідженнях.

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Зазначається, що Вернігоров був геоморфологом - співробітником Інституту геології НАН України, проводив різноманітні геолого-геофізичні дослідження. Попри поважний вік (у вересні цього року йому мало виповнитися 70 років), він долучився до сезонної експедиції, що вирушила на станцію Академік Вернадський наприкінці березня цього року.

«За час експедиції Віталій Петрович не скаржився на здоров’я, був надзвичайно активним і життєрадісним. Однак дорогою додому, під час пересадки між літаками в Римі, йому раптово стало зле», - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, На антарктичну наукову станцію «Академік Вернадський» 22 березня вирушила 23-тя українська наукова експедиція, яка буде нести на об'єкті цілорічну вахту, спостерігаючи за зміною клімату та озонового шару.

Зазначається, що разом з «зимувальниками» до Антарктиди вирушили і так звані «сезонщики» - 12 вчених, які провели на станції короткострокові дослідження (зокрема – взяття зразків). Сезоном в Антарктиді називають 2-3 місяці "літа", коли тане лід.