Xiaomi Mi Band 3 «засвітився» на руці очільника компанії - ЗМІ

Зазначається, що однією з головних особливостей Xiaomi Mi Band 3 має стати модуль NFC.

Незважаючи на те що до офіційної презентації спортивного браслета Xiaomi Mi Band 3 залишається ще більше двох тижнів, керівник компанії Xaiomi Лей Цзюнь вже носить його.

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Як повідомляє AKKet.com, очільника Xiaomi сфотографували на прес-конференції – на його руці можна бачити новий фітнес-трекер, що відрізняється незвичайним дизайном.

На фото можна бачити, що Xiaomi Mi Band 3 має значні габарити - відчутно більші за попередні моделі. Його екран виступає із силіконового ремінця, а ще він дуже сильно відсвічує, тобто дисплей прикритий не захисним склом, а глянцевим пластиком.

Зазначається, що однією з головних особливостей Xiaomi Mi Band 3 має стати модуль NFC, який дозволить використовувати фітнес-трекер для сплати купівель за допомогою – Mi Pay, AliPay або Google Pay.

Раніше Xiaomi офіційно представила смартфон Mi 6X. Порівняно з попереднім телефоном, Mi 6X має ряд переваг, таких як модний повноекранний дизайн. Xiaomi Mi 6X працює на процесорі Snapdragon 660, який оснащений двигуном штучного інтелекту (AIE).