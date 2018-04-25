Xiaomi офіційно представила смартфон Mi 6X: основні характеристики

Смартфон отримав 6-дюймовий екран із співвідношенням 18:9 і подвійну камеру.

Смартфон Xiaomi Mi 6X був представлений як наступник торішнього бестселера Mi 5X. Порівняно з попереднім телефоном, Mi 6X має ряд переваг, таких як модний повноекранний дизайн.

Xiaomi Mi 6X працює на процесорі Snapdragon 660, який оснащений двигуном штучного інтелекту (AIE). Це найдешевший смартфон з таким чіпсетом (вартість максимальної версії становить близько 320 доларів), повідомляє Prostotech. В синтетичних тестах продуктивність Mi 6X на 79% перевершує попередника.

Екран смартфона діагоналлю 5,99" має роздільну здатність 2160х1080 точок і IPS-матрицю.

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Смартфон отримав подвійну основну камеру (12 Мп + 20 Мп), яка дозволяє робити знімки з розмиванням заднього фону та при поганому освітленні. Фронтальна камера отримала 20 Мп з розміром пікселя в 2 мкм. Вона, як і основна камера, оснащена світлодіодним спалахом. Передню камеру можна також використовувати для розблокування телефону через сканування обличчя користувача.

Розмір оперативної пам'яті складає 4 або 6 Гб, залежно від версії, розмір сховища - 64 або 128 Гб.

Смартфон працює на базі ОС Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою MIUI 9.5, яка підтримує управління за допомогою повноекранних жестів.

Продажі в Китаї стартують 27 квітня. Телефон доступний в чорному, золотому, рожевому, блакитному і червоному кольорах.

Як повідомляв УНІАН, китайські інсайдери виклали в мережу "живі" фото флагмана Xiaomi Mi 7, який поки не представлений офіційно.