Безпілотне авто Uber збило жінку, вважаючи її незначною перешкодою

Автопілот помітив жінку, проте вирішив не зупинятися.

Стали відомі причини, чому безпілотний автомобіль Uber збив жінку в Арізоні.

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Нагадаємо, в березні цього року безпілотний автомобіль збив жінку, яка переходила дорогу з велосипедом.

Фахівці Uber з'ясували, що причиною наїзду стали налаштування програмного забезпечення, повідомляє Meduza з посиланням на The Information. Автомобіль був налаштований так, щоб ігнорувати дрібні предмети на трасі, наприклад сміття. Проте функція була не настроєно.належним чином. Автопілот «побачив» жінку, але не став гальмувати.

Водій перебував у цей час в автомобілі, але відволікся і не встиг перехопити управління машиною. У самому Uber відмовилися коментувати попередні підсумки розслідування.