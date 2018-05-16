Знайдено найнебезпечнішу чорну діру у Всесвіті

За 12 мільярдів світлових років від нас виявилася надмасивна чорна діра, що поглинає речовину на рекордній швидкості, за пару днів "з'їдаючи" масу, еквівалентну Сонцю.

Надмасивні чорні діри в активних центрах великих галактик здатні виростати до неймовірних розмірів, досягаючи маси у мільярди сонць.

Швидкість цього зростання може бути різною, і чорна діра J2157-3602 тут рекордсменка. До своєї значної маси приблизно у 20 мільярдів мас Сонця вона додає ще по одному відсотку кожен мільйон років. Раз у два дні в її надрах зникає маса, рівна масі всієї нашої зірки, передає Naked Science, посилаючись на матеріал arXiv.org.

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Для спостережень Крістіан Вольф і його співавтори використовували космічні апарати ESA Gaia і NASA WISE, а також наземний телескоп ANU SkyMapper.

Вчені зазначають, що J2157-3602 демонструє і рекордну світність: величезна маса речовини, яка падає в неї, в тисячі разів яскравіша, ніж вся галактика, яка оточує чорну діру. Якби вона розташовувалася в центрі Чумацького Шляху, то ночами світло країв чорної діри було б вдесятеро яскравіше від повного Місяця. Це потужне випромінювання зробило б, швидше за все, неможливим життя на Землі.

Раніше повідомлялося, що група астрономів виявила в центрі Чумацького Шляху кілька десятків зоряних скупчень, всередині яких можуть перебувати до 20 тисяч чорних дір.