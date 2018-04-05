Астрономи знайшли в Чумацькому Шляху ціле «місто» чорних дір

У центрі Чумацького Шляху виявили кілька десятків зоряних скупчень, всередині яких можуть перебувати до 20 тисяч чорних дір.

Група астрономів під керівництвом Чака Хейлі (Chuck Hailey) з Колумбійського університету в США виявила в центрі Чумацького Шляху декілька десятків зоряних скупчень, всередині яких можуть перебувати до 20 тисяч чорних дір.

Про це повідомляє видання Science Alert.

Вважається, що поблизу надмасивної чорної діри, яка знаходиться в ядрі Галактики, повинне спостерігатися збільшення числа чорних дір поменше. Це явище називається піком щільності (англ. density cusp), однак досі доказів його існування знайдено не було. Вченим було відомо про наявність у Чумацькому Шляху близько 50 надкомпактних об'єктів, хоча результати моделювання зоряної динаміки передбачають, що у внутрішніх областях Галактики діаметром шість світлових років повинні перебувати до 10-20 тисяч чорних дір.

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Широко використовуваний метод пошуку чорних дір полягає в реєстрації спалахів рентгенівського випромінювання, що відбуваються через те, що екзотичний об'єкт поглинає речовину прилеглої зірки. Однак поблизу центру Галактики спалаху, досить яскраві для виявлення, відбуваються лише раз в 100-1000 років.

Астрономи проаналізували дані, зібрані рентгенівською обсерваторією Chandra X-ray Observatory за останні 12 років. Вони шукали слабкі, але помітні рентгенівські спалахи, пов'язані з бінарними системами, які складаються з чорної діри і зірки з малою масою. Були виявлені 12 транзієнтів (змінюють яскравість об'єктів), розташованих в межах трьох світлових років від Стрільця A* — високоякісного об'єкта (надмасивної чорної діри в центрі Чумацького Шляху).

На основі результатів спостереження та екстраполяції даних учені зробили висновок, що в центральній області Галактики діаметром 3,2 світлового року (один парсек) повинні розташовуватися приблизно 300-500 бінарних систем з надкомпактними об'єктами і 10 тисяч одиночних чорних дір. Вони виникли в результаті загибелі масивних зірок, які утворилися хмари газу і пилу, яка оточує Стрілець A*.