Вчені розглянули знімки Плутона і зробили дивовижне відкриття

Раніше передбачалося, що атмосфера Плутона надто розріджена, і там не може бути дюн - але на знімках виявили дюни з замороженого метану.

Вчені знайшли докази існування на Плутоні дюн із замороженого метану. Згідно з даними дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Science, рельєф цієї далекої карликової планети більш різноманітний, ніж вважалося раніше.

Як передає Бі-бі-сі, відкриття було зроблено після аналізу фотографій, зроблених апаратом NASA New Horizons ("Нові горизонти"), який пролетів поруч із Плутоном в липні 2015 року. Космічний зонд летів до планети майже 10 років, промчавши повз Плутон на швидкості майже 60 тисяч км/год.

У своєму дослідженні вчені розповіли, як вивчали фотографії Рівнини Супутника, частково покритої чимось, що нагадує дюни. По сусідству простягнувся ланцюг крижаних гір висотою близько 5 км.

Дослідники прийшли до висновку, що дюни знаходяться один від одного на відстані 400-1000 м і складаються із замерзлих метанових крижинок, розмір яких у діаметрі - близько 200-300 мікрометрів. Це приблизно відповідає розміру звичних нам піщинок.

Раніше передбачалося, що атмосфера Плутона надто розріджена і не володіє якостями, які притаманні атмосфері нашої планети - наприклад, не можуть формувати бархани та дюни.

Вчені прийшли до висновку, що на схилах гір на Плутоні лежить сніг, що складається з метану і, можливо, азоту, який у певних умовах переноситься вітрами в долини.

Рушійною силою цього процесу може бути розігрівання атмосфери Сонцем, яке піднімає температуру вище мінус 230 градусів за Цельсієм, тобто точки замерзання азоту.

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Проектом керував Мет Телфер - фізичний географ з Університету Плімута.

Плутон не є найбільш віддаленим від Сонця тілом у нашій планетній системі, а являє собою швидше "форпост" на шляху в недосліджені області поясу Койпера.

Зараз космічний зонд New Horizons наближається до іншого об'єкта в поясі Койпера - транснептунового астероїда 2014 MU69.

Наступного тижня на борт апарату буде надіслана команда з активації його бортових систем, а зближення з цим небесним тілом відбудеться 1 січня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше в поясі Койпера знайшли вуглецевий астероїд, який не міг там утворитися.