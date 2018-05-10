У поясі Койпера знайшли вуглецевий астероїд, який не міг там утворитися

Випромінювання, що йшло від EW95, не було схоже на випромінювання інших об'єктів поясу Койпера.

Міжнародна команда астрономів за допомогою телескопів Європейської південної обсерваторії встановила, що астероїд 2004-EW95 діаметром майже 300 км в поясі Койпера - насправді вуглецевий плутіно.

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Він зовсім не схожий на інші об'єкти поясу Койпера і, ймовірно, сформувався в астероїдному поясі між Марсом і Юпітером, передає Бі-бі-сі. Плутіно, тобто небесне тіло зі схожою з Плутоном орбітою, був виявлений ще у 2004 році, але природа його походження не була встановлена.

Як зауважував дослідник з Белфаста Уеслі Фрейзер, випромінювання, що йшло від EW95, не було схоже на випромінювання інших об'єктів поясу Койпера.

Пізніше Фрейзер увійшов до міжнародної команди астрономів, які вивчили 2004-EW95 детально. Робота вчених опублікована на сайті Королівського університету Белфаста.

"Коли ми тільки отримали дані, то відразу зрозуміли, що щось не так", - розповів керівник дослідження Том Секалл.

Поява вуглецевого тіла в поясі Койпера приблизно в 4 млрд км від Землі пояснюється гіпотезою Великого лавірування. Вона свідчить, що газовий гігант Юпітер на ранньому етапі існування мігрував між кількома сонячними орбітами і своєю гравітацією впливав на рух інших космічних тіл.

Згідно цій гіпотезі, астероїд, подібний EW95, міг бути сформований в астероїдному поясі між Марсом і Юпітером і був вибитий блукаючим газовим гігантом на околиці Сонячної системи.

На походження EW95 вказує як вуглецевий склад, так і наявність філлосилікатів на астероїді. Їх поява може бути пояснена тим, що астероїд спершу знаходився значно ближче до сонця, і порода під впливом води перетворилася в філлосилікати. У самому поясі Койпера через значне віддалення від Сонця таке статися не могло б.