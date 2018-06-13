За два тижні на пітчинг The Next Big Thing. Generation подано більше 100 ідей

Наприкінці травня група 1+1 медіа презентувала пітчинг ідей The Next Big Thing. Generation.

Прийом робіт розпочався 29 травня і станом на сьогодні, 13 червня, організатори конкурсу отримали більше 100 ідей українців. Заявки приймаються у двох номінаціях: X-серіали та Z-веб-формати, до останньої подаються ідеї YouTube-каналів та серіалів для Instagram, тривалістю рівно одна хвилина.

Цьогоріч група 1+1 медіа зробила фокус на покоління та сприймання контенту глядачем, тож кожна із номінацій орієнтується саме на смаки та вподобання відповідної аудиторії.

«Аналізуючи перші роботи, більше ідей надходить до номінації X-серіали. Що цікаво, серед поданих заявок переважає комедійний жанр. Якщо говорити про Z-веб-формат, то це досить новий експірієнс для українців. І хоч у цій категорії серіал для Instagram – це кардинально нове для нашої аудиторії, кількість робіт в ній також не відстає від класичних серіалів для телебачення»,– розповідає Світлана Павелецька, PR-директор 1+1 медіа.

Нагадаємо, у фіналі пітчингу дві ідеї буде реалізовано. Володар другого місця у номінації X-серіали отримає просування і підтримку формату серіалу на міжнародному ринку із метою продажу. Друге місце у номінації Z-веб-формати – повний консалтинг ідеї від команди 1+1 Digital. Учасники, які посядуть треті місця отримають безкоштовне навчання у Вищій школі Media & Production за обраним напрямком.

Брати участь у пітчингу мають можливість усі охочі, які досягли 18 років. Подати власну ідею можна до 23 липня за допомогою сайту проекту https://media.1plus1.ua/pitching/