Космічна станція NASA виявила новий вулкан на супутнику Юпітера

11:22, 16 липня 2018
Наука та IT
150 0
Інші місії NASA, які відвідували систему Юпітера, вказували на приблизно 150 активних вулканів / nasa.gov

Читайте такожРух хмар Юпітера показали на відео

Це може говорити про раніше невидимий вулкан, йдеться на сайті NASA, передає ТСН. "Нова гаряча точка на Іо за 300 км від раніше виявленої. Ми не відкидаємо руху або модифікації раніше виявленої гарячої плями, однак важко уявити, що вона могло подолати таку відстань і не змінитися", – зазначив дослідник Алессандро Мура, який входить до команди, яка працює з "Юноною".

Інфрачервоні дані зібрали 16 грудня 2017 року, коли "Юнона" перебувала на відстані близько 470 тис. км від супутника.

Інші місії NASA, які відвідували систему Юпітера, вказували на приблизно 150 активних вулканів на Іо, але вчені сподіваються знайти орієнтовно 250. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #NASA#супутник#Юпітер