Космічна станція NASA виявила новий вулкан на супутнику Юпітера

Космічний апарат "Юнона" зібрав дані, які вказують на нове джерело тепла поблизу південного полюса супутника Юпітера Іо.

Читайте такожРух хмар Юпітера показали на відео

Це може говорити про раніше невидимий вулкан, йдеться на сайті NASA, передає ТСН. "Нова гаряча точка на Іо за 300 км від раніше виявленої. Ми не відкидаємо руху або модифікації раніше виявленої гарячої плями, однак важко уявити, що вона могло подолати таку відстань і не змінитися", – зазначив дослідник Алессандро Мура, який входить до команди, яка працює з "Юноною".

Інфрачервоні дані зібрали 16 грудня 2017 року, коли "Юнона" перебувала на відстані близько 470 тис. км від супутника.

Інші місії NASA, які відвідували систему Юпітера, вказували на приблизно 150 активних вулканів на Іо, але вчені сподіваються знайти орієнтовно 250.