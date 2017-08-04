NASA опублікувало фото вражаючого шторму на Юпітері

NASA опублікувало фото динамічного шторму в районі північного полярного регіону Юпітера. Агентство продемонструвало світлину на офіційному сайті.

Зазначається, що шторм – це антициклонічний овал довгожитель, який називають Північно-помірним маленьким червоним місцем. Шторм відстежується з 1993 року.

Це третій за величиною антициклонічний овал на планеті, довжиною близько 3700 миль (6000 кілометрів). Колір коливається між червоним або білим. Фото зроблене JunoCam у липні.

Як повідомляв УНІАН раніше, на супутнику Сатурну Титані виявили акрилонітрил — молекули, здатні утворювати базові компоненти позаземного життя — мембранні пухирці.

Кілька років тому вчені описали ключові біохімічні елементи позаземного, зовсім не схожого на наше, життя, яке теоретично могло б існувати на Титані. Води на Титані немає, зате в холодному, з середньою температурою близько -178 °С, кліматі супутника Сатурна рідкими залишаються багато простих органічних сполук. Метан тут проливається дощами і утворює цілі моря, фактично повторюючи кругообіг води на Землі.