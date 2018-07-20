Учені в Єгипті відкрили "проклятий" саркофаг (фото)

Скелети пошкоджені водою, що просочилася у саркофаг через тріщину.

Єгипетські археологи відкрили таємничий 30-тонний чорний саркофаг і виявили там три скелети.

Саркофаг, виявлений на глибині понад 5 метрів під землею у житловому районі Олександрії, оточений легендами, передає Science Alert. Деякі думали, що в ньому може бути труп Олександра Македонського.

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Також ходили чутки про те, що на того, хто відкриє саркофаг, чекає прокляття. "Саркофаг був відкритий, але ми не постраждали від прокляття", - сказав Мостафа Вазірі, який опублікував кадри з місця роботи археологів.

Три скелети, знайдені в саркофазі, були, найімовірніше, солдатами. Черепи, один з яких зі слідами удару, будуть додатково проаналізовані.

Як повідомляв УНІАН, в Єгипті, під храмом бога смерті Анубіса в Саккарі, археологи виявили мумії близько 8 млн цуценят і дорослих собак, а також шакалів, лисиць, соколов, кішок та мангустів.